Kina: Nord-Korea-konflikt kan bryte ut når som helst

– Dialog er den eneste mulige løsningen, sa Kinas utenriksminister Wang Yi på en pressekonferanse med sin franske kollega Jean-Marc Ayrault ved sin side i Beijing fredag.

Wang konstaterer at situasjonen nå er så tilspisset at "en konflikt kan bryte ut når som helst". Han advarer om at "det ikke er noen vinner" i noen krig.

USA og Sør-Korea står sammen i sin kamp for å motarbeide Nord-Korea, og Nord-Korea gjør det samme, noe som skaper "en potensielt farlig situasjon", sa Wang.

– Vi motsetter oss på bestemt vis enhver uttalelse eller handling som bidrar til økt spenningsnivå, og vi tar til orde for en pause i provokasjonene og truslene før situasjonen blir så ille at den ikke kan snus, sa Wang.

På Twitter skrev USAs president Donald Trump torsdag at han har stor tiltro til at Kina kan håndtere Nord-Korea, men la til at hvis Kina ikke klarer det, kommer USA og dets allierte til å gripe inn.

(©NTB)

LES OGSÅ: