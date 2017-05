Knallhardt oppgjør i fransk presidentduell

Det ble et knallhardt oppgjør mellom to helt forskjellige politiske syn da Nasjonal fronts kandidat Marine Le Pen møtte sentrumskandidaten fra En Marche! (Fremad) i den eneste duellen foran den andre omgangen av det franske presidentvalget.

Som ventet tok debatten helt av da kandidatene debatterte innvandring og sikkerhet. Le Pen anklaget Macron for å være unnfallende i kampen mot terrorisme.

Macron svarte med å beskylde sin motkandidat for å oppildne til borgerkrig.

–Det terroristene ønsker er borgerkrig, det er splittelse og hatefulle ytringer, sa Macron, med referanse til Le Pens ofte krasse uttalelser om innvandring.

Macron lovet på sin side at han vil ta Frankrikes sikkerhetsutfordringer på dypeste alvor dersom han blir president.

Le Pen lovet «nådeløse tiltak» mot ekstremisme og terrorisme, og hun har blant annet tatt til orde for å stenge enkelte moskeer og utvise grupper av ikke-vestlige utlendinger.

-Jeg vil beskytte Frankrike, franskmennene, vår kultur og vårt språk, sa Le Pen.

Fornærmelser

Under debatten haglet det med fornærmelser og sarkasmer

– Du er full av usannheter, du lyver hele tiden og du spiller på folkets sinne. Du har ingen forslag å komme med. Frankrike fortjener bedre enn deg, sa Macron.

Le Pen på sin side kritiserte Macron for å ville videreføre politikken til avtroppende president François Hollande, den mest upopulære presidenten i den femte republikks historie.

-Du er Hollande junior, sa Le Pen.

Macron var økonomi- og industriminister i den franske sosialistregjeringen fra 2014 og 2016, men hoppet av for å starte sin egen politiske bevegelse, mer i sentrum av fransk politikk.

– Du er en kald bankmann, noe du aldri har sluttet å være, sa Le Pen og viste til Macrons tid i investeringsbanken Rothschild før han ble politiker.

For og mot EU

De to kandidatene har et totalt forskjellig syn på alt fra skattepolitikk til innvandring.

Sentrumskandidaten Macron lover en sterk EU-politikk, mens Le Pen vil holde folkeavstemning om utmeldelse av unionen. De er også fullstendig på hver sin side i de økonomiske politikken, i sikkerhets- og utenrikspolitikk og i klimapolitikken.

Macron vant første runde i presidentvalget og leder klart på meningsmålingene foran søndagens avgjørende runde. Han ligger an til å få rundt 60 prosent av stemmene mot Le Pens 40. ok

Rekord for Le Pen

Dette vil uansett være et rekordresultat for partiet på ytre høyre fløy. Nasjonal front har aldri tidligere oppnådd over 20 prosent i et presidentvalg, en «drømmegrense» Le Pen passerte i første valgomgang 23. april.

Le Pens far, Jean-Marie Le Pen, tok seg også til andre runde i presidentvalget i 2002, men fikk i underkant av 18 prosent av stemmene i andre runde mot Jacques Chirac, da hele det politiske spekteret dannet en velgervegg mot Le Pen senior.

Denne gangen har de tapende kandidatene på høyre- og venstresiden vært heller lunkne med å oppfordre sine velgere til å stemme på sentrumskandidaten Macron.