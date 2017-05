De danske ornitologene Anders Pape Møller og Johannes Erritzøe har undersøkt over 3.500 fugler som har dødd i trafikken. Alle indre organer, inkludert hjernen, ble veid og målt, og konklusjonen er at hjernens størrelse i forhold til kroppens størrelse har mye å si for om de blir trafikkofre.

Arter med relativt små hjerner, for eksempel duer, blir påfallende ofte overkjørt, mens kråkefugler som kråker, ravn og skjærer sjelden dør i trafikken. Undersøkelsen viser at kråkefugler henger mye rundt veiene, men vet å flytte på seg når det kommer biler.

Lise Åserud / NTB scanpix .

Fuglene med relativt stor hjerne ser ut til å lære seg trafikkstrømmens hastighet på ulike steder og vet hvilken fil som har minst trafikk. Pape Møller nøler med å kalle kråkefugler smartere enn andre, men sier de har et atferdsmønster som øker sjansen for å overleve i trafikken.

Størrelsesforholdet mellom kråkefuglenes hjerne og kropp tilsvarer det hos menneskeaper. Samtidig har de dobbelt så mange hjerneceller som primater, siden hjernecellene er mindre og mer kompakte.