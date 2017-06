Landesorg etter at 62 omkom i portugisisk skogbranntragedie

Den omfattende brannen herjer fortsatt i den skogkledde landsbyen Pedrogao Grande nær Coimbra sentralt i Portugal. Det er om lag 200 kilometer nordøst for Lisboa.

–Vi står mest sannsynlig overfor den største tragedien vi har sett når det gjelder tap av menneskeliv, sa statsminister Antonio Costa søndag.

Tidligere uttalte han at dødstallet kunne stige. I tillegg til de omkomne, melder en talsperson for innenriksdepartementet at minst 54 er skadd, deriblant fire brannmenn. En mindreårig person er alvorlig skadd.

Innestengt i biler

Den portugisiske TV-kanalen RTP viste søndag opptak av mennesker som forsøkte å rømme fra flammene på en vei der tung røyk hadde redusert sikten til kun noen få meter.

Innenriksdepartementet anslår at rundt 30 personer mistet livet da bilene deres ble slukt av flammer på veien mellom tettstedene Figueiro dos Vinhos og Castanheira de Pera. Tre andre døde etter å ha pustet inn røyk i Figueiro dos Vinhos, mens resten av de omkomne ble funnet utenfor bilene eller inne i skogen.

Brannen er ikke under kontroll. Ilden sprer seg fortsatt i flere forskjellige retninger, og minst to av brannens fronter har i løpet av søndagen blitt beskrevet som "voldsomme".

Vanskelig å slukke

Søndag formiddag melder innenriksdepartementet at brannene er under kontroll i to av fire soner som er påvirket av brannen.

Brannen brøt ut ved 15-tiden lørdag. I løpet av søndagen har antallet brannfolk og brannbiler som deltar i arbeidet med å slukke veggen av flammer i den skogkledde regionen blitt økt til henholdsvis 700 og 200. De får støtte fra over 350 av hærens soldater, og fra spanske og franske brannfly og slukningshelikoptre.

– Tragedien i Pedrogao Grande er overveldende. Det portugisiske folk har vår solidaritet og støtte, tvitret Spanias statsminister Mariano Rajoy.

Tidligere søndag var røyken så tykk at det ikke var mulig for luftfartøyene å delta. I mellomtiden har flere byer fått brannskader, og flere boligområder er brent helt ned. Fortsatt er det uklart hvor store materielle skader katastrofen har ført til.

Lynnedslag

Hva som forårsaket brannen er uklart. Portugisiske myndigheter har uttalt at de prioriterer å slukke brannen og redde menneskeliv, før de etterforsker hendelsen.

Portugisiske medier har imidlertid de siste dagene meldt om risiko for skogbranner i blant annet Algarve-området sør i landet, som er landets mest populære turistdestinasjon. Årsaken er svært høye temperaturer. Temperaturene i Pedrogao Grande har de siste dagene ligget på rundt 40 grader.

Politiets foreløpige teori er at brannen ble utløst av et lynnedslag.

–Alt peker tydelig mot naturlige årsaker, sier politisjef Jose Almeida Rodrigues til nyhetsbyrået Lusa.

Sørgebånd

Branntragedien er den største som har rammet Portugal de seneste årene. Det er over 50 år siden 25 portugisiske soldater omkom i skogbranner i 1966.

En rekke europeiske ledere har kondolert og uttrykt støtte til Portugal, og pave Frans ba søndag katolikker be for dem som har blitt rammet av den ødeleggende brannen.

Mens flammene herjet søndag skulle det portugisiske herrelandslaget i fotball møte Mexico i Confederations Cup i Russland. Der spilte de med svarte sørgebånd.

–I denne triste tiden, sender vi vår dypeste sympati til familie, venner og kjære av dem som omkom i flammene, heter det i en uttalelse fra trener Fernando Santos, Cristiano Ronaldo og resten av spillerne.