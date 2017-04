Lærer skutt og drept i klasserom på barneskole i California

En person tok seg mandag morgen lokal tid inn i et klasserom på skolen og løsnet skudd. En lærer ble drept og to elever såret. De er fraktet til sykehus, men tilstanden deres er ikke kjent.

San Bernardinos politimester Jarred Burguan skriver på Twitter at det trolig dreier seg om drap og selvdrap.

Ifølge NBC har gjerningspersonen tatt sitt eget liv.

En representant for skolemyndighetene i San Bernardino sier til NBC Los Angeles at motivet for skytingen trolig er en familiekonflikt, men heller ikke det er så langt bekreftet av politiet.

Skolen og området rundt ble sperret av, og alle elever og ansatte ble evakuert. Men politiet anser likevel situasjonen som avklart.