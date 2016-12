Russlands utenriksminister Sergej Lavrov opplyser at han har anbefalt president Vladimir Putin å utvise 35 amerikanske diplomater som svar på amerikanske straffetiltak.

Det melder det russiske nyhetsbyrået Tass.

– Russlands utenriksdepartement har bedt om at den russiske presidenten godkjenner å erklære 31 ansatte ved den amerikanske ambassaden i Moskva og 4 diplomater ved det amerikanske konsulatet i St. Petersburg for persona non grata, sier Lavrov.