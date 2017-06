Lege drepte kvinne og såret seks på sykehus i New York

New Yorks ordfører Bill de Blasio opplyser at flere leger kjemper for livet på intensiven etter å ha blitt skutt på sykehuset i Bronx. Politimester James O'Neill sier til pressen at det er en kvinne som er død, mens seks ble skadd, hvorav fem er alvorlig skadd. En skal ha bli skutt i beinet under angrepet på Bronx Lebanon Hospital Center.

Skulle få sparken

Den antatte gjerningsmannen identifiseres av nyhetsbyrået AP som legen Henry Bello. Han var tidligere ansatt ved sykehuset, men skal ha sluttet i jobben i 2015 i stedet for å bli oppsagt på grunn av anklager om seksuell trakassering. Motivet for handlingen fredag er imidlertid ikke kjent.

Han gikk inn i Bronx Lebanon Hospital like før klokka 15 lokal tid fredag med en rifle, en AR-15, gjemt i legefrakken, åpnet ild og skjøt om seg. Ifølge offentlige kilder kan han ha dynket seg i noe brennbart og forsøkt å sette fyr på seg selv, før han skjøt og drepte seg selv.

Fra den første meldingen om skyting kom inn til Bello ble funnet død gikk det 15 minutter.

Full alarm

Ambulansepersonell ble forhindret fra å gå inn i bygningen mens gjerningspersonen fortsatt var på frifot. Bevæpnet politi gikk fra etasje til etasje på jakt etter gjerningsmannen. En drøy time etter at skytingen begynte, bekreftet politiet at han var død.

TV-bilder viste at Bronx-Lebanon Hospital Center var omringet av politi- og brannbiler. Bevæpnet politi ble observert på taket av bygningen.

Politiet ba på Twitter folk om å holde seg unna området ved 1650 Grand Concourse på grunn av hendelsen.

Bronx Lebanon Hospital Center oppgir å ha nesten 1.000 sengeplasser fordelt på en rekke enheter. Sykehusets akuttmottak er blant de travleste i byen New York.