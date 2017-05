Macron og Le Pen har avlagt stemme

Macron avla søndag formiddag sin stemme i Le Touquet nord i Frankrike.

39-åringen hilste på oppmøtte tilhengere utenfor hjemmet sitt før han dro videre til valglokalet sammen med kona Brigitte. Også der satte sentrumskandidaten av tid til å hilse på tilhengerne.

Utfordrer Marine Le Pen fra Nasjonal front avla sin stemme i Hénin-Beaumont nord i Frankrike kort tid senere.

Begge kandidatene skal søndag reise videre til Paris for å følge opptellingen.

Hollande avla stemme

Også sittende president François Hollande har avlagt sin stemme. Hollande, som i desember i fjor kunngjorde at han ikke stilte til gjenvalg, stemte i Tulle, i regionen Nouvelle-Aquitaine sentralt i Frankrike.

Ifølge Le Monde hilste Hollande på alle de oppmøtte i valglokalet etter at han hadde avgitt sin stemme. Den sittende presidenten ble gitt en rosa rose av en av velgerne.

I 2014 gjorde Hollande Macron til finansminister, og fredag sa den sittende presidenten at han håpet at den tidligere ministeren får «høyest mulig oppslutning» søndag.

Holder vakt

Frankrikes 66.546 valglokaler åpnet søndag morgen klokka 8. I store byer holder de åpent til klokka 20 søndag kveld, mens de andre steder stenger klokka 19.

Rundt 45,7 millioner mennesker er stemmeberettiget i Frankrike, samt 1,3 millioner franske statsborgere som bor i utlandet.

Rundt 50.000 politifolk er utplassert over hele landet for å beskytte valglokalene. Også ved første valgomgang i april var soldater og politi ute i gatene for å holde vakt. Frankrike er under unntakstilstand etter å ha blitt rammet av flere omfattende terrorangrep det siste året.

Protester

Feministiske aktivister hang søndag formiddag opp et stort banner på en kirke i Henin-Beaumont i protest mot Le Pen. Aktivistene ble raskt pågrepet av politiet.

Også under første valgrunde i april hadde seks toppløse demonstranter fra aktivistgruppa Femen møtt opp i byen for å protestere mot presidentkandidaten fra Nasjonal front.

Siden det ble klart hvilke to kandidater som gikk videre til andre runde, har det blitt gjennomført flere protester mot Le Pen, men også protester rettet mot begge kandidatene. Blant annet greide Greenpeace-aktivister fredag å henge et banner på Eiffeltårnet. Banneret var utstyrt med det franske nasjonale slagordet «Frihet, likhet og brorskap», sammen med #resist og miljøorganisasjonens logo.

Hacking

Den franske valgkampen ble avsluttet ved midnatt natt til lørdag i henhold til fransk lov. Like før ble det kjent at bevegelsen rundt Macron skal ha blitt utsatt for et hackerangrep. Flere dokumenter og eposter ble lekket på nett, etter alt å dømme ispedd falsk informasjon.

Frankrikes valgkommisjon advarte franske journalister mot å spre den lekkede informasjonen den siste dagen før valget.

På de siste meningsmålingene før søndagens valg lå Macron an til å få en oppslutning på rundt 62 prosent av stemmene.