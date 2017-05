Macron og Le Pen i tottene på hverandre

Den franske presidentvalgkampen er inne i sin siste uke, og både Le Pen og sentrumskandidaten Macron brukte 1. mai til å holde valgkamptaler for hundrevis av støttespillere i Paris.

Le Pen omtalte Macron som «kandidaten for kontinuitet» og knyttet ham opp mot landets sittende president, den svært så upopulære François Hollande.

Macron leder med over 20 prosentpoeng over Le Pen på meningsmålingene, mindre enn én uke før presidentvalget, som holdes 7. mai.

I sin 1. mai-tale oppfordret han tilhørerne til å stemme på ham for «å beskytte demokratiet og republikken» i søndagens avgjørende valg.

– Avgjørende

Utfallet vil være avgjørende for Frankrikes framtid i flere tiår, sa han i sin tale. Macron viste til høyreorienterte regjeringer i Polen og Ungarn.

– Dette er ikke åpne demokratier. Der blir rettigheter tråkket på hver dag, sa Macron, som også henvendte seg til meningsmotstandere som trolig kommer til å stemme på ham i stedet for på Le Pen.

– Min kamp i dag har også blitt en kamp der dere kan fritt uttrykke deres uenigheter med meg i morgen, sa Macron.

Antisemittisme

Han brukte også 1. mai-markeringen til å minnes en marokkaner som ble drept av høyreekstremister 1. mai 1995. Markeringen fant sted på ei bru i Paris, der Macron omfavnet den drepte marokkanerens sønn Said Bourram, som var ni år gammel da faren ble drept.

Drapet skjedde da høyreekstremister brøt ut av et demonstrasjonstog i regi av Le Pens parti Nasjonal front og dyttet 29 år gamle Brahim Bourram ut i elva Seinen.

Partiets daværende leder Jean-Marie Le Pen tok avstand fra drapet, som utløste sjokk og raseri over hele Frankrike.

88 år gamle Le Pen ble kastet ut av sitt eget parti av datteren Marine Le Pen for to år siden etter at han kom med antisemittiske uttalelser.

Til tross for Marine Le Pens forsøk på å distansere seg fra farens antisemittisme, «ligger røttene der, og de er i høy grad lys levende», sa Macron i sin tale.

– Jeg kommer ikke til å glemme noe, og jeg vil kjempe til siste sekund, ikke bare mot hennes prosjekt, men mot hennes ideer rundt demokrati og nasjonen, sa Macron.

Sammenlignet med Clinton

Marine Le Pen langet ut mot Macron i sin egen tale et annet sted i Paris. Hun kalte ham finansverdenens og islamistiske fundamentalisters nikkedukke.

Videre sammenlignet Le Pen ham med Hillary Clinton. Han står ikke for endring, han er François Hollandes puddel og «kaviar-venstres» kandidat, sa hun.

– Hans håndsrekning til fransk næringsliv vil ikke bidra til nye jobber i Frankrike. I stedet vil jobbene havne utenlands, hevdet hun i sin tale.

Støtter datteren

Nasjonal front-grunnlegger Jean-Marie Le Pen holdt sin egen 1. mai-tale foran en statue av Jeanne d'Arc i Paris. Han ga full støtte til sin datter.

– Hun er ikke Jeanne d'Arc, men hun aksepterer det samme oppdraget ... Frankrike, sa han.

Jean-Marie Le Pen gikk deretter til verbalt angrep på Macron og kalte ham sosialist i forkledning.

– Han ønsker å gjøre økonomien dynamisk, men han er blant dem som brukte dynamitt mot vår økonomi, sa Le Pen, med henvisning til Frankrikes stillestående økonomi, landets høye arbeidsledighet, og Macrons rolle som økonomiminister.