Macron utnevner veteraner til viktige regjeringsposter

Sosialist-veteranen og tidligere forsvarsminister Jean-Yves Le Drian er utnevnt til utenriksminister. 69-åringen er blant to kjente ansikter i fransk politikk som nå får belønning for å ha støttet Macron under valgkampen.

EU-parlamentariker Sylvie Goulard (52) fra Marseille blir forsvarsminister. Hun er lite kjent i fransk politikk og har tilbrakt mesteparten av sin politiske karriere i Brussel.

Lyon-ordfører Gérard Collomb fra sosialistpartieter er utnevnt til innenriksminister. 69-åringen får i oppgave å forsøke å hindre terrorangrep på fransk jord. Collomb var blant de første kjente navnene som sto fram med støtte til Maron undervalgkampen, og ble avbildet med tårevåte øyne da Macron ble innsatt som president forrige søndag.

Sentrumspolitikeren François Bayrou, som selv var kandidat i presidentvalget, men som valgte å støtte Macron i stedet, er ny justisminister. Den 65 år gamle veteranen var utdanningsminister fra 1993 til 1997. Flere ukjente navn er også tildelt statsrådsposter.

Utnevnelsene kom onsdag ettermiddag, et døgn senere enn opprinnelig planlagt. Mandag utnevnte Macron Édouard Philippe fra sentrum-høyre-partiet Republikanerne til ny statsminister.

Den konservative politikeren Bruno Le Maire fra samme parti blir ny økonomiminister. Dermed har Macron utpekt to politikere fra høyrepartiet til viktige poster i den nye regjeringen.

{value=Kritikk fra alle kanter}

Republikanerne kritiserte Macron mandag for utnevnelsen av Philippe, og gjentar nå sin kritikk etter at Macron har utpekt enda en republikaner til sin regjering.

– Macron forsøker å viske ut partilinjene før valget til ny nasjonalforsamling i juni og låse den demokratiske debatten fast i et uakseptabelt valg mellom Macron og ekstremistene, heter det i en uttalelse fra Republikanerne.

Marine Le Pens Nasjonal front kritiserer også Macron og uttaler at utnevnelsen av statsråder fra sentrum-venstre og sentrum-høyre bare viser at Macron fortsatt ønsker å opprettholde et system der to gamle partier «fortsatt har kontroll».

Nasjonal front kritiserer spesifikt Goulard som forsvarsminister og kaller henne «ultra-europeer». Macrons utnevnelse av henne underlegger det franske forsvaret til europeisk kontroll, heter det i uttalelsen fra ytre høyre.

Sosialistpartiet kritiserer på sin side utnevnelsen av de to republikanerne i regjeringen og viser til at begge får ansvar for viktige budsjettposter. Regjeringen vil få en høyrepreget økonomisk politikk som kommer til å true arbeidernes rettigheter og offentlige arbeidsplasser, hevder sosialistene.

{value=Reformarbeid}

Macron skal torsdag holde sitt første regjeringsmøte, opplyste presidentpalasset onsdag ettermiddag.

Macron må nå ta fatt på reformarbeidet som han har lovet velgerne å gjennomføre. Han har blant annet lovet å bekjempe korrupsjon.

Senere onsdag skal Macron være vert for EU-president Donald Tusk under en privat middag, noe som blir sett på som et tegn på Macrons beslutning om å kjempe for europeisk fellesskap. Sikkerhet og migrasjon er ventet å bli samtaletemaer, ifølge Macrons kontor.

Macrons andre kjernesaker i tiden som kommer vil være samkjøring av Europas militærinnsats, og tettere samarbeid mellom land i eurosonen der han tar til orde for felles budsjett og skatteregler.

Macron har også lovet å kjøre en hard linje overfor Storbritannia under brexit-forhandlingene, i et forsøk på å hindre andre land fra å velge samme vei som britene.

Senere denne uken skal Macron etter planen besøke franske soldater utstasjonert i Afrika.

Han har allerede møtt Tysklands statsminister Angela Merkel og FNs generalsekretær António Guterres.