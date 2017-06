Macrons parti går mot flertall i nasjonalforsamlingen

Etter at 57 prosent av stemmene er talt opp, kunngjorde innenriksdepartementet søndag at Macrons parti har fått 41 prosent av stemmene så langt. De konservative følger med 23 prosent.

Valgdagsmålingene viser den samme trenden, som tross noe variasjon tyder på at presidentens bevegelse uansett får rent flertall i den franske nasjonalforsamlingen, som har 577 seter.

Kantar Public-onepoint og Ipsos' målinger tyder på at partiet og alliansepartneren MoDem vil sikre seg mellom 355 og 360 seter, mens målingen fra Elabe viser at de vil vinne mellom 395 og 425 seter.

Alle de tre målingene antyder samtidig at sentrum-høyre-partiet Republikanerne vil bli det nest største partiet. Sammen med sine allierte anslår Ipsos-målingen at de vil vinne 125 seter. Partilederen kunngjorde like etter de foreløpige resultatene at partiet vil utgjøre hovedopposisjonen i nasjonalforsamlingen etter tapet mot Republikken på vei.

Nasjonal front kunngjorde samtidig at partileder Marine Le Pen har sikret seg et sete i nasjonalforsamlingen. Partiet ligger an til å få rundt åtte seter og 10 prosent av stemmene.

Tidligere president François Hollandes sosialistparti kunngjorde like etter prognosene at de hadde tapt valget. Generalsekretær Jean-Crishophe Cambadelis trakk seg, samtidig som han sa at "venstresidens tap i dette valget ikke kan overses". Partiet ligger an til å få mellom 27 og 49 seter.

Valgdeltakelsen søndag var svært lav. Det anslås at rundt 44 prosent av franskmennene benyttet seg av stemmeretten sin.