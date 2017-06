Mange skadd i brann-inferno i boligblokk i London

Hvor mange som er blitt reddet fra boligblokken i nærheten av Notting Hill, er foreløpig ikke kjent.

Minst 30 skadde er brakt til fem forskjellige sykehus, opplyser ambulansetjenesten i den britiske hovedstaden. Over 20 ambulanser befant seg på stedet onsdag morgen.

– Utrykningskjøretøyer har sperret av et stort område, det er ganske vanskelig å få korrekt informasjon, sier Nick Paget-Brown, lederen for det lokale bydelsrådet, til TV-kanalen Sky News.

Han tror flere hundre mennesker kan ha befunnet seg i den 27 etasjers boligblokken da brannen brøt ut midt på natten. Minst 200 brannfolk har deltatt i slukningsarbeidet.

Desperate beboere

Avisa Daily Mail melder at desperate beboere knøt sammen laket og forsøkte å klatre ut av vinduene. Mange skal ha blitt fanget inne i flammehavet.

Brannen omsluttet Grenfell Tower på Latimer Road i White City onsdag morgen, og redningsmannskapene fryktet at hele det store bygget skulle rase sammen.

Gruoppvekkende bilder dukket opp på sosiale medier som viste massive flammer slikke opp på siden av blokken. Beboere som var fanget langt opp i høyblokken, svingte med lommelykter og ropte på hjelp.

Minst 44 brannbiler rykket ut til stedet etter at brannen brøt ut.

– Det ser forferdelig ut. Jeg har aldri sett noe lignende. Det er en enorm brann, sa et øyevitne til BBC.

Ekstreme forhold

Visebrannmester i London Dan Daly opplyste til Sky News at brannmannskapene jobbet med røykdykkerutstyr under ekstremt vanskelige forhold for å kjempe mot ilden.

Øyenvitner beskrev kaotiske scener i gatene der beboere forsøker å finne hverandre etter evakueringen. I bakgrunnen hørtes knitringen fra flammene og lyden av bygningsbiter som falt i bakken. Alle veier rundt høyblokken er sperret av.

Ifølge nyhetsbyrået AFP er bygningen fra 1974. Meldingen om brannen kom rundt klokken 1.15 natt til onsdag.

Siste nytt fra brannen: