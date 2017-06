Marine Le Pen siktet i sak om misbruk av midler

Le Pen er siktet etter anklager om at partiet hennes ulovlig brukte millioner av euro fra EU-parlamentet til å lønne medarbeidere som utførte oppgaver knyttet til hennes rolle som politiker i Frankrike, ikke i EU.

Påtalemyndighetens kontor opplyser at Le Pen ble tilsendt siktelsen fredag. Den omfatter tillitsbrudd og medvirkning i forbindelse med en sak som er rettet mot to av hennes rådgivere da hun arbeidet for EU.

En av rådgiverne som etterforskes, Catherine Griset, ble siktet i februar. Hun var kontorsjef for Le Pen, og er siktet for økonomisk utroskap.

Le Pen har selv avvist anklagene mot seg selv og partiet.

Advokaten Rodolphe Bosselut sier etterforskningsmyndighetene hadde innkalt Le Pen og at de «som forventet, tok ut siktelse». Han sier Le Pen skal anke saken.

Franske etterforskere ba i april EU-parlamentet oppheve immuniteten til Le Pen for å kunne avhøre henne i forbindelse med anklagene. Da Le Pen ble valgt inn i den franske nasjonalforsamlingen tidligere denne måneden, ga hun imidlertid samtidig fra seg sitt sete i EU-parlamentet, og dermed også sin immunitet.

Le Pen kom videre til andre runde i det franske presidentvalget, hvor hun til slutt tapte for Emmanuel Macron.