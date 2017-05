May: Opp til Trump hvem han vil dele gradert informasjon med

May sa dette på en pressekonferanse i London som kommentar til at Trump ifølge amerikanske medier skal ha avslørt svært hemmelig informasjon om IS, innhentet av et annet lands etterretning, til Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

– Avgjørelser om hva president Trump diskuterer med dem han har på besøk i Det hvite hus, er opp til president Trump, sa May.

Hun la til at Storbritannia kommer til å fortsette å samarbeide med USA og dele etterretning med USA, som med andre land rundt om i verden. Den britiske statsministeren betegnet forholdet til USA som «den viktigste forsvars- og sikkerhetsforbindelsen vi har».

– Vi har tillit til at forholdet mellom oss og USA hjelper til med å gjøre oss alle tryggere, sa May.