May danner ny regjering i dag

Kilder innad i det nordirske unionistpartiet DUP skal ha sagt at Theresa May får deres støtte, skriver Sky News.

May skal møte dronning Elizabeth fredag for å få tillatelse til å danne ny regjering. Det er ventet at May vil snakke med media etter dette.

Det konservative partiet med Theresa May i spissen oppnår ikke flertall i parlamentet etter torsdagens valg. Et samarbeid med DUP, som får ti representanter i parlamentet, kan være løsningen.

– Ukjent farvann

Theresa May ror inn i ukjent farvann når hun nå må søke støtte hos de nordirske unionistene, påpeker norsk ekspert.

– Dette er en uprøvd modell, og det blir spennende å se hvilken form det tar, sier førstelektor Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo.

Han sier at DUP kan presse De konservative i brexit-forhandlingene. DUP var for brexit, men ønsker blant annet en myk grense mot Irland.

– Vi har sett fra skandinavisk politikk hvordan et lite parti kan få mer makt enn oppslutningen tilsier. Situasjonen i Nord-Irland er komplisert, og De konservative får nok ingen blankofullmakt til å føre sin politikk, sier Bratberg.

– Sterkt svekket

Han sier det er en sterkt svekket statsminister Theresa May som senere i dag drar til dronningen.

– Det er den mest smidige løsningen at hun nå fortsetter som statsminister. Men det blir nok uro i kulissene og hun kan bli utfordret som leder, sier Bratberg.

Han peker på at det finnes rikelig med eksempler på at svekkede regjeringssjefer fra det konservative partiet har blitt utfordret av sine egne.

Theresa May konstaterte før valget at hun ville gå av hvis hun tapte flertallet i Parlamentet.

– Hvis jeg bare taper seks seter, vil jeg tape valget, og Jeremy Corbyn vil sette seg ned for å forhandle med Europas presidenter og statsministere, skrev May i et Facebook-innlegg 20. mai, med henvisning til de kommende Brexit-forhandlingene.