Melby: – Mulighet for at Trump stilles for riksrett

– Ja, det er klart det er det. Men vi er ikke der for øyeblikket, ettersom Republikanerne har flertall i begge kamre i Kongressen, sier Melby, som er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier.

Melby mener grunnlaget for en eventuell riksrettssak vil være at Trump ba den nå sparkede FBI-sjefen James Comey om å avslutte etterforskningen av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael T. Flynns forbindelser til Russland. Dette ifølge et notat Comey skrev etter et møte med presidenten i februar, meldte The New York Times tirsdag.

For å stille Trump for riksrett kreves simpelt flertall i Representantenes hus. Der har imidlertid Demokratene kun 193 av de 435 setene.

– For at nok republikanere skal stille seg sammen med demokratene og danne et flertall for å starte en riksrettsprosess, må det skje noe ytterligere i saken, sier Melby til NTB.

Comey-høring

Melby trekker fram to forhold som kan få republikanere til å oppgi sin stilltiende støtte til Trump. Det første er at Comey neste uke trolig stiller til en åpen høring i Kongressen.

– Hvis Comey bekrefter det som allerede er kjent, og kanskje kommer med supplerende opplysninger som er med på å styrke inntrykket av at Trump har forsøkt å hindre etterforskningen, da kan man på alvor begynne å se om det er en del republikanske avhoppere som baner veien for et flertall, sier Melby.

Melby mener det andre som på sikt kan føre til et flertall, er hvis Trumps støtte blant republikanske velgere faller betraktelig.

– Det republikanske partiet har sitt flertall i Kongressen i tankene. Hvis støtten til Trump daler betraktelig, begynner risikoen for partiet ved å fortsatt være knyttet til presidenten, å bli stor. Da vil de måtte begynne å tenke seg om, sier Melby.

– Skal ikke mye til

24 demokrater i Representantenes hus har snakket åpent om å stille Trump for riksrett, samt to demokratiske senatorer, ifølge en oversikt fra CNN. Også to republikanere i Representantens hus har tatt ordet riksrett i sin munn. Og hos bettingselskapene økte sannsynligheten for at Trump blir stilt for riksrett, etter at nyheten om Comeys notat ble kjent.

– Det skal ikke veldig mye til i tillegg til det vi allerede vet, før det kan skje noe, mener Melby.

– Det er nok mer uro i Det republikanske partiet enn det som kommer til overflaten. Hvis Republikanerne trekker den slutningen at de ikke lenger er tjent med å støtte Trump, så tror jeg det er veldig mange av dem som lett hopper av og inntar en annen holdning, sier Melby.

Må ta hensyn til Trump-velgere

Han minner samtidig om at så lenge Trump har støtte blant republikanske velgere, må partiet også ta hensyn til dette.

– Trump vant valget, og det er klart at man i et demokrati også må ha respekt for folkeviljen. Det er ikke bare å hive en president ut av Det hvite hus sånn uten videre. Trump-velgere utgjør en viktig del av den republikanske koalisjonen. Mister partiet disse folkene ved å kjøre for tøft mot Trump, skader det partiets fremtidsmuligheter, sier Melby.

– Men det burde jo være lett hvis du har en president som begynner å bli en fare for landets sikkerhet og interesser. Da burde de kanskje tenkte stort, på nasjonen, og ikke på partiet. Det var det man til slutt gjorde i Watergate-saken, sier Svein Melby.