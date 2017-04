Mexico fikk vite om Trumps NAFTA-planer gjennom mediene

Onsdag kom nyheten om at president Donald Trump forberedte en presidentordre om å trekke USA fra NAFTA-avtalen med Mexico og Canada.

Mexicos utenriksminister Luis Videgaray bekrefter at nyhetslekkasjen kom som julekvelden på kjerringa for dem. Den diplomatiske prosessen for å sikre at avtalen ikke ble avviklet ble umiddelbart igangsatt fra mexicansk side. Det endte med at president Enrique Pena Nieto fikk Trump på tråden. De ble enige om at landene skulle reforhandle NAFTA-avtalen, heller enn å avslutte den. Torsdag kom meldingen fra offisielt hold om at avtalen skal reforhandles, ikke droppes.

– Mexico og USA er fremdeles uenige om flere punkter, men vi beveger oss i riktig retning, sier Videgaray.

President Trump har sagt at om han ikke klarer å oppnå en rettferdig avtale for amerikanske arbeidere og selskaper, vil avtalen bli opphevet. Mexico understreker også at de ikke ser noen grunn til å beholde NAFTA hvis ikke reforhandlingene fører fram for deres del.

Også Canadas statsminister Justin Trudeau hadde en prat på telefon med Trump. Ifølge Trudeau forandret Trump mening om NAFTA da Trudeau la fram konsekvensene av å droppe avtalen.