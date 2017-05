Militæret i Sør-Korea sier Nord-Korea har avfyrt missil

Militæret i Sør-Korea bekrefter at Nord-Korea har avfyrt et uidentifisert prosjektil fra en region på vestkysten, skriver Reuters. Oppskytingen fant ifølge byrået sted i Kusong, som ligger nordvest for hovedstaden Pyongyang, hvor Nord-Korea tidligere har gjennomført oppskytinger.

Hvis det er et ballistisk missil, er det Nord-Koreas første avfyring på to uker, og den kommer kun få dager siden Sør-Korea valgte ny president. Den forrige prøveoppskytingen var mislykket.

Siden 2014 har landet flere ganger prøveskutt raketter med en rekkevidde langt over grensen på 150 kilometer som FNs sikkerhetsråd har satt. Nord-Korea har uttalt at landets mål er å utvikle langdistansemissiler som skal kunne treffe USAs fastland.