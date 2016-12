Minst 35 mennesker drept og over 40 såret i angrepet mot en nattklubb i Istanbul

Flere personer skal være skadd etter et angrep mot en nattklubb i Istanbul, melder flere medier. Både ambulanser og pansrede politikjøretøy er sendt til stedet.

Fjernsynskanalen NTV melder at mellom 20 og 30 personer er skadd.

Ifølge CNN Türk var det nattklubben Reina i bydelen Ortaköy på den europeiske siden av Bosporosstredet som ble angrepet. Kanalen melder at to personer i julenissedrakt tok seg inn på nattklubben og begynte å skyte. Flere medier opplyser at en gjerningsmann fortsatt befinner seg inne på stedet og at han kan ha skjult seg på et toalett.

Det er så langt ikke meldt om drepte etter angrepet. Nattklubben ligger nede ved vannet, nesten rett under en av broene som knytter den europeiske og den asiatiske delen av storbyen sammen.

Over 17.000 politifolk er på jobb i byen, hvor beredskapsnivået er høyt med tanke på mulige terrorangrep. (NTB)