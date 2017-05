Minst 38 drept av bomber i Bagdad

Det første angrepet rammet en populær iskrembutikk i Karada-distriktet mandag kveld, mens det andre skjedde ved en viktig bru i den irakiske hovedstaden.

Angrepet mot iskrembutikken skal ifølge enkelte kilder ha blitt gjennomført av en selvmordsbomber, mens andre sier at bomben var plassert i en bil og ble utløst med fjernkontroll.

17 mennesker ble drept og 32 ble såret i dette angrepet, opplyser politiet.

Etter solnedgang

Den kraftige bomben eksploderte etter solnedgang, når muslimene som faster under ramadan, har lov til å spise. Når mørket senker seg fylles derfor restauranter og kafeer raskt opp av familier.

Den andre bilbomben eksploderte midt i rushtida i det travle Shawaka-området tirsdag. Den kostet minst 14 mennesker livet, mens 34 ble såret, opplyser irakisk politi.

Tirsdag ettermiddag ble ytterligere sju mennesker drept og 19 såret i fire andre bombeangrep i og rundt den irakiske hovedstaden.

IS under press

Den sunniekstremistiske gruppa IS tar i kunngjøringer på seg ansvaret for de to bilbombene og opplyser at sjiamuslimer var selvmordsbombernes mål.

IS er under hardt press i Mosul, som de tok kontroll over i juni 2014. Irakiske regjeringsstyrker innledet en storoffensiv for å gjenerobre byen i februar, og de har med luftstøtte fra den USA-ledede koalisjonen erobret den østlige delen av byen.

IS har slått tilbake og gjennomført en rekke bombeangrep rettet mot sjiamuslimer i Bagdad.

FN fordømmer

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer de siste terrorangrepene i Bagdad og gir uttrykk for sin dypeste sympati med ofrenes etterlatte.

FN vil fortsatt stå ved den irakiske regjeringens og det irakiske folks side i kampen mot terror og håper at de skyldige raskt vil bli pågrepet og stilt til ansvar, heter det i en kunngjøring fra Guterres.