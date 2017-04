Minst 43 drept av bomber ved to kirker i Egypt

SISTE KL. 13.30: Flere drept i ny bombeeksplosjon i kirke i Egypt, melder lokale medier

Den første bomben eksploderte i den fullsatte Mar Gerges-kirken i Tanta nord for Egypts hovedstad Kairo, midt under messen palmesøndag.

Egyptiske myndigheter opplyser at 27 mennesker er bekreftet døde og at 78 sårede er sendt til sykehus etter eksplosjonen i kirken.

Selvmordsbomber

Den egyptiske TV-stasjonen CBS viser bilder inne fra kirken, der et stort antall mennesker står samlet rundt livløse og tildekkede mennesker. Det er uklart om bomben lå skjult i kirken, eller om den ble utløst av en selvmordsbomber.

Få timer senere slo en selvmordsbomber til utenfor St. Markus-katedralen i Alexandria, der overhodet for den koptiske kirken i Egypt, pave Tawadros II, holdt messe.

Egyptiske myndigheter bekrefter at minst 16 mennesker ble drept og over 40 såret i selvmordsaksjonen i Alexandria.

Økt spenning

IS tar i en kunngjøring som er formidlet av den ytterliggående islamistgruppas nettsted Amaq, på seg ansvaret for søndagens to bomber.

Spenningen mellom kopterne og den muslimske majoriteten har økt siden militærkuppet i juni i 2013, som pave Tawadros II offentlig støttet.

Bombene palmesøndag er det siste av en rekke angrep rettet mot den kristne minoriteten i landet. De koptisk kristne utgjør rundt 10 prosent av befolkningen og er Egypts største minoritet.

Spiller på spenninger

Egypt-ekspert professor Bjørn Olav Utvik mener at de som står bak bombeangrepet, forsøker å fyre opp under den allerede spente situasjonen i landet.

– Regimet har slått ned på all opposisjon, og titusenvis av opposisjonelle er i fangeleirer. Flere har fått dødsdommer. Dette er en situasjon IS kan spille på – eller håpe på å fyre opp, under en allerede spent situasjon og misnøye med regimet, sier Utvik til NTB.

– Fare for rekruttering

Utvik, som leder Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, understreker at det er en muslimsk minoritet som står bak angrepet.

Samtidig er det en fare for at myndighetenes framgangsmåte med å finne skyldige, ofte legger grunnlag for å rekruttere flere ekstremister, mener Utvik.

– De går mot en stor gruppe og utøver vold og tortur mot de arresterte. Kanskje de finner skyldige, men på veien dit har de sådd forbannelse, hat og fortvilelse blant folk som er utsatt for brutale metoder.

Paven kondolerer

Bombeangrepene skjer få uker før pave Frans skal besøke Egypt. Paven var raskt ute med å fordømme terroraksjonene og sendte sine kondolanser til sin "bror, pave Tawadros, den koptiske kirke og hele den skjøre, egyptiske nasjonen".

– La oss be for ofrene for angrepene som dessverre fant sted i dag, heter det i en uttalelse fra Vatikanet.

Også utenriksminister Børge Brende fordømmer det han kaller grusomme angrep på kirker i Egypt søndag.

– Rammet uskyldige kirkegjengere. Må sikre sterkere beskyttelse av religiøse minoriteter, skriver han på Twitter.

Fra Tyrkia fordømmer kommer også fordømmelsene fra flere hold, deriblant president Recep Tayyip Erdogans kontor, som kaller bombeangrepene for avskyelige terrorangrep.

I desember ble 27 mennesker drept og over 30 såret da en selvmordsbomber slo til mot Sankt Markus-katedralen i Kairo. En lokal avlegger av IS påtok seg ansvaret for terroren.

(©NTB)