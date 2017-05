Minst 80 drept og 350 såret av bilbombe i Kabul

Den kraftige bilbomben gikk av onsdag morgen i Kabuls ambassadestrøk, like ved den tyske ambassaden.

Myndighetene sier tallet på døde trolig vil stige.

Bomben, som var skjult i en lastebil, var svært kraftig og blåste inn vinduer på bygninger opp til én kilometer unna.

Kort etter reiste det seg mørk røyk mot himmelen over byen synlig på lang avstand, men det er foreløpig usikkert nøyaktig hvor i Kabul braket stammet fra.

Vitner sier at bygninger flere hundre meter unna fikk dører og vinduer ødelagt, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– En kjempeeksplosjon ødela akkurat alle vinduer i byrået vårt, skriver Wall Street Journals journalist Jess Donati på Twitter med bilder av ødeleggelsene.

Det er ikke kjent hvor omfattende skadene etter eksplosjonen er.

Smellet ble hørt nøyaktig fire uker etter at en kraftig bilbombe eksploderte ved en Nato-kolonne i Kabul. Da ble åtte personer drept, de fleste sivile, og ekstremistgruppa IS hevdet å stå bak. Også da smalt det midt i rushtrafikken mellom klokka 8 og 9 lokal tid, mens tusenvis av mennesker var på vei til jobb.

Så langt har Utenriksdepartementet ingen indikasjoner på at nordmenn er berørt av eksplosjonen i den afghanske hovedstaden onsdag morgen, opplyser UD.

– Utenriksdepartementet er kjent med angrepet i Kabul og er i kontakt med den norske ambassaden for å få mer informasjon om hendelsen, opplyser UDs pressevakt Ingrid Kvammen Ekker til NTB.

Hun understreker at det fortsatt er en tidlig fase, men at det så langt ikke er indikasjoner på at nordmenn er berørt.

Situasjonen var onsdag morgen uoversiktlig etter at det ble meldt om en kraftig eksplosjon like ved den tyske ambassaden. Flere titall mennesker skal være drept og såret.

Både den tyske og norske ambassaden, samt en rekke andre vestlige ambassader, ligger i et område kalt Wazir Akbar Khan.