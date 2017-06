Minst ni døde etter terrorangrep i London

Politiet opplyser søndag morgen at de så langt vet at seks personer ble drept i terrorangrepene på London Bridge og Borough Market sent lørdag kveld og at tre mistenkte er skutt og drept i politiaksjonene etterpå. De tre var menn.

– På dette tidspunktet mener vi at seks personer er døde i tillegg til de tre angriperne skutt og drept av politiet, sier visepolitimester Mark Rowley, som også er leder for det britiske antiterrorpolitiet.

Politiet opplyser at de mener det bare var tre angripere involvert. De mistenkte befant seg i den hvite varebilen som kjørte ned fotgjengere på London Bridge lørdag kveld. De forlot bilen og bega seg mot Borough Market der de angrep folk med kniv.

– De mistenkte hadde på seg det som så ut som vester med eksplosiver, men disse viste seg i ettertid å være falske, opplyser Rowley.

Ambulansetjenesten oppgir å ha fraktet 30 skadde til fem ulike sykehus, og politiet sier at en av de skadde er en politimann som var med på aksjonen natt til søndag.