Musk kom med nyheten selv på Twitter torsdag. Han la ikke ut noen videre detaljer annet enn at hans team har gjort en god jobb.

– Dette er alvorlig talt neste nivå.

Tesla har også planer om å komme med en varebil innen to år, skriver Musk. Bilprodusenten har per nå to bilmodeller, Modell S og Modell X. En billigere Modell 3-elbil skal etter planen komme i salg ved slutten av året.

Norge er et stort marked for Tesla. Modell X, som kom i fjor sommer, har solgt over 2.000 biler her i landet.

(©NTB)