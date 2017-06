NATO-fly ble jagd vekk

Flere russiske medier omtaler onsdag hendelsen, der et F16 fra et NATO-land skal ha fulgt etter et russisk fly over nøytralt farvann. Russlands forsvarsminister Sergej Sjoigu var om bord i flyet, og også russisk presse var med.

NATO-flyet ble jagd vekk av et russisk kampfly av typen Sukhoi-27, skriver det russiske nyhetsbyrået Tass.

Russisk fjernsyn viste bilder av F16-flyet mens det tilsynelatende skygget Sjoigus fly inn mot Kaliningrad. Sukhoi-27-flyet kom så inn mellom de to flyene for å presse vekk NATO-flyet.

NATO kaller det et "rutineoppdrag".

– Når NATO-fly avskjærer andre fly, er det generelt sett slik at de identifiserer det visuelt, mens de til enhver tid holder seg på trygg avstand. Etter fullført oppdrag flyr de vekk. Dette er standard prosedyre. Alle våre piloter oppfører seg på en trygg og ansvarlig måte, sier en NATO-tjenestemann anonymt om hendelsen.

NATO-kilden bemerker at det i forrige uke ble observert et stort antall russiske militære flyginger over Østersjøen.

Sverige melder at et russisk kampfly mandag kom svært nær et svensk overvåkingsfly i området. Sverige har kalt den russiske ambassadøren inn på teppet i utenriksdepartementet for å protestere.

Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist kaller Russlands oppførsel uakseptabel og uprofesjonell.