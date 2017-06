Ni drept og flere tatt som gisler i selvmordsangrep i Mogadishu

Angrepet startet med at en selvmordsbomber sprengte seg i en bil ved inngangen til den populære restauranten Pizza House. Det skjedde på et tidspunkt onsdag kveld da gjester var begynt å ankomme restauranten. Flesteparten av ofrene var unge menn, opplyser politisjef Mohamed Husein.

Deretter ankom angripere som hevdet de var sikkerhetsstyrker stedet. De var kledd i militæruniform og tok seg inn i restauranten. Det ble hørt skyting inne i restauranten.

– De var kledd i militæruniform. De tvang dem som forsøkte å flykte fra stedet til å gå inn igjen, sier øyenvitnet Nur Yasin til AP.

Politiet opplyser at sikkerhetsstyrker som deretter ankom stedet skjøt og drepte to menn mistenkt for å ha utført angrepet, og frigjorde ti gisler. Det holdes trolig fortsatt gisler i restauranten, opplyste politiet sent onsdag kveld, og viste til at angriperne hadde kuttet strømforsyningen til restauranten for å vanskeliggjøre situasjonen for politiet.

Den al-Qaida-tilknyttede ekstremistgruppen al-Shabaab har påtatt seg ansvar for angrepet. I meldingen fra gruppen heter det at det var restauranten Posh Treats, som ligger bare noen meter unna, som angrepet var rettet mot. Posh Treats er et populært sted blant byens elite og ble påført skader i eksplosjonen som bilbomben utløste.

Hussein opplyser at sikkerhetsstyrker gikk inn i Posh Treats for å evakuere asiatiske, etiopiske og kenyanske arbeidere som er ansatt der, mens angrepet pågikk i nabobygningen.

Bilbomben ødela store deler av fasaden på Pizza House og førte til at det begynte å brenne.