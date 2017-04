Nord-Korea: – Vi er klare til å slå til

– Nord-Korea vil gjennomføre en atomprøvesprengning når enn det passer landets øverste ledelse, sier viseutenriksminister Hang Song-ryol i et intervju med Associated Press i Pyongyang fredag, dagen før Nord-Korea skal markere 105-årsdagen til landets grunnlegger Kim Il-sung.

Han sier også at dersom USA viser noen som helst tegn til militær aggresjon, er Nord-Korea rede til å gå til forhåndsangrep.

– Nord-Korea vil fortsette å bygge opp sitt arsenal av atomvåpen, både i kvalitet og kvantitet. Vi er klare til å gå til krig dersom det er det USA vil, legger han til.

Twitter-trøbbel

Hang sier USAs president Donald Trump skaper problemer med meldingene han til stadighet legger ut på Twitter. Tirsdag skrev Trump blant annet at Nord-Korea er ute etter å skaffe bråk.

Spenningen mellom USA, dets allierte og Nord-Korea har økt betraktelig etter at USA har sendt et hangarskip i retning halvøya og gjennomfører en stor militærøvelse sammen med Sør-Korea. Pyongyang har på sin side nylig gjennomført en rakettest, og enkelte eksperter mener landet kan komme til å gjennomføre en atomprøvesprengning når som helst.

– USA vil angripe

Dersom det blir fastslått, kan det få USA til å gå til angrep, sier kilder i amerikansk etterretning til NBC News.

Kildene forteller at USAs marine har stasjonert to jagere som kan skyte Tomahawk-missiler inn i regionen, samme type missiler som ble brukt mot en syrisk luftbase nylig. Det ene skipet er under 500 kilometer unna testanlegget, skriver kringkasteren. I tillegg har USA bombefly i Guam som kan angripe Nord-Korea, og for en ukes tid siden kunngjorde Pentagon at hangarskipet Carl Vinson er sendt til området.

Opplysningene bestrides av andre medier, og Pentagon vil ikke kommentere opplysninger om mulige tiltak mot Nord-Korea.

Kina advarer

Også Kina advarer om at en Nord-Korea-konflikt kan bryte ut når som helst.

– Det kommer ikke til å bli noen vinner. Dialog er den eneste mulige løsningen, sa Kinas utenriksminister Wang Yi på en pressekonferanse med sin franske kollega Jean-Marc Ayrault ved sin side i Beijing fredag.

Russland gikk på sin side ut fredag og manet landene til selvbeherskelse.

USA og Sør-Korea står sammen i sin kamp for å motarbeide Nord-Korea, og Nord-Korea gjør det samme, noe som skaper en potensielt farlig situasjon, sa Wang, som tar til orde for en pause i provokasjonene og truslene før "situasjonen blir så ille at den ikke kan snus".

På Twitter skrev USAs president Donald Trump torsdag at han har stor tiltro til at Kina kan håndtere Nord-Korea, men la til at hvis Kina ikke klarer det, kommer USA og dets allierte til å gripe inn.

Atomtest i helgen?

Nordkoreanske myndigheter har varslet at et «stort og viktig» arrangement er nært forestående. Det er ukjent om det er knyttet til 105-årsmarkeringen.

Amerikanske embetsmenn sier utsagnet peker mot en test som kan komme allerede i helgen. Torsdag meldte overvåkings- og analysegruppen 38 North at Nord-Korea har gjort klart testområdet Punggye-ri til en atomprøvesprengning.

