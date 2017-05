Nordmann tiltalt for voldtekt og menneskehandel på Filippinene

Mannen sitter fengslet i Laoag helt nord på øya Luzon på Filippinene, og er tiltalt for å ha voldtatt og drevet menneskehandel med en 16 år gammel jente, melder NRK.

Hendelsene skal ha startet i 2013, da 58-åringen oppsøkte jentas familie. Han sa han var forelsket og at han kunne bistå henne økonomisk, og lovet også å gifte seg med henne. Familien ba ham derimot vente til hun var 18 år, ifølge NRK.

Mannen fikk til slutt tillatelse til å ta med jenta på en tur der han ifølge politiet voldtok henne. Han skal deretter ha overtalt familien til å ikke anmelde ham, og ha lovet å gifte seg med henne. 58-åringen skal også ha gitt jenta en slags månedslønn.

Men voldtektene fortsatte, ifølge jenta. I oktober 2015 skal de to ha flyttet sammen i leiligheten hans. Jenta var da 17 år og må, har hun forklart, ha sex med nordmannen annenhver dag i ett år.

Nordmannen ble løslatt i mars 2013 etter å ha sonet flere år for seksuelle overgrep mot barn. Han hevder at han var i Norge da overgrepene han er tiltalt for på Filippinene skjedde.

Utenriksdepartementet vil ikke kommentere saken, men opplyser at ambassaden i Manila nå gir nordmannen hjelp til å skaffe advokat og kontakt med pårørende eller andre i hjemlandet.