Obama-administrasjonen med sanksjoner mot Russland

– Jeg har beordret en rekke represalier som respons på russiske myndigheters aggressive trakassering av amerikanske diplomater og hackerangrep rettet mot den amerikanske valgkampen, sier Obama torsdag.

I tillegg ilegges de to ledende russiske etterretningsselskapene FSB og GRU sanksjoner, skriver New York Times.

– Alle amerikanere burde bekymre seg over Russlands handlinger. Dette er et svar på Russlands innsats for å skade amerikanske interesser, sier den amerikanske presidenten.

Han varsler at flere represalier vil iverksettes framover. Noen av dem vil ikke bli offentliggjort.

FBI, CIA og andre etterforskningsorganer har konkludert med at Kreml sto bak hackerangrep mot Det demokratiske partiet og valgkampanjen deres i forkant av valget 8. november. Etterforskerne mener dette ble gjort for å hjelpe republikanernes kandidat, Donald Trump, med å vinne valget.

Talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, har i forkant varslet at Washington vil møte hard motstand dersom de innfører økonomiske sanksjoner mot Kreml. (©NTB)