Over 120 fryktes omkommet i jordskred i Kina

Hundrevis av redningsarbeidere og tungt utstyr er satt inn i forsøket på redde noen av dem som fryktes begravd i skredet i Sichuan-provinsen.

Et ektepar og et spedbarn ble reddet ut av jordmassene i landsbyen Xinmo etter at flere titall hus ble truffet av skredet i 6-tiden lørdag morgen.

En fjerde overlevende er også funnet, men redningsmannskapene har ennå ikke klart å hente ham ut.

Den lokale brannsjefen Wu Xiaobin opplyser til TV-kanalen CCTV at fem døde er funnet og hentet ut.

Svære kampesteiner

Til sammen 62 boliger er smadret av enorme kampesteiner som rullet nedover fjellsiden etter et kraftig regnvær, opplyser lokale kilder, ifølge nyhetsbyrået Xinhua.

Tidligere var det meldt at 141 personer var savnet, men myndighetene oppga senere et noe lavere tall.

En skråning har gitt etter, og en to kilometer lang strekning av en elv og en halvannen kilometer lang veistrekning er sperret av jordmassene i provinsen sørvest i landet.

Omfattende hjelpeinnsats

Redningsarbeidet er i full gang. Ifølge CCTV er rundt 500 redningsarbeidere og politifolk på plass. Parallelt med at det søkes etter overlevende, brukes både håndkraft, gravemaskiner og hjullastere til å flytte unna jord og stein.

Et sted brukte redningsarbeiderne tau for å prøve å fjerne en diger stein, mens andre lette etter overlevende med hunder.

– Det er mange tonn med stein, sier den lokale politisjefen Chen Tiebo. Han påpeker at det er lite vegetasjon i regionen som kan absorbere nedbøren og bidra til å hindre jordskred.

Et jordskjelv hadde løsnet på jordmassene, som så slapp taket etter det kraftige regnværet de siste dagene.

Jord- og steinskred utgjør en hyppig fare i landlige og fjellrike deler av Kina, særlig i perioder med kraftig regn.