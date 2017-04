Over 140 regjeringssoldater drept av Taliban i Afghanistan

Opprørerne var iført regjeringshærens uniformer og kom kjørende i tre militærkjøretøyer. De var utstyrt med forfalskede dokumenter og fyrte av en rakett ved inngangen til en militærbase i Mazar-i-Sharif, der norske soldater som deltok i den NATO-ledede ISAF-styrken var stasjonert i nærmere ti år.

De første meldingene gikk ut på at åtte soldater var drept. Siden kom det stadige oppjusterte tall. Lørdag bekreftet lederen for provinsrådet i Balkh, Mohammad Ibrahim Khair Andesh, at minst 140 soldater og offiserer ble drept. Mer enn 160 andre ble såret, opplyser han til DPA.

Ifølge Reuters var dette det blodigste angrepet noensinne mot en afghansk militærbase.

– Angripere var tidligere soldater

En talsmann for Taliban, Zabihullah Mujahid, hevdet fredag at over 100 regjeringssoldater ble drept i angrepet mot militærbasen. Taliban hevder at fire av angriperne var afghanske soldater som hadde tjenestegjort i leiren, og som derfor hadde kunnskaper om basen.

Kampene ved militærbasen, som ligger noen få kilometer utenfor sentrum av provinshovedstaden i Balkh-provinsen, pågikk i flere timer.

Taliban-talsmannen skriver i en epost at bevegelsen påtar seg ansvar for angrepet.

Fredagens angrep er det siste i en rekke dødelige angrep mot afghanske militærmål. I mars ble 49 mennesker drept og 76 såret da angripere forkledd som leger stormet landets største militærsykehus i Kabul. Den ytterliggående islamistgruppa IS påtok seg ansvaret for sykehusangrepet.

Soldater i bønn ble drept

Daulat Waziri, talsmann for Afghanistans forsvarsdepartement, opplyser til AP at ti opprørere sto bak angrepet. To av dem sprengte seg selv mens de øvrige åtte angriperne ble drept i kamp med soldatene, uttaler han.

Flesteparten av soldatene satt i bønn i en moské inne på basens område da de ble skutt av angriperne, legger han til. Andre ofre befant seg i spisesalen.

– Ofrene var unge rekrutter som hadde kommet til basen for å få opptrening, sier en anonym militærtalsmann.

Forverret situasjon

I fjor ble 6.800 soldater og politifolk tilknyttet de afghanske sikkerhetsstyrkene drept, en økning på 35 prosent fra året før. Det viser tall fra den amerikanske spesialrevisoren for Afghanistan (SIGAR), som er USAs øverste kontrollmyndighet for gjenoppbyggingen av landet.

Afghanske spesialstyrker har også slitt med desertører, og det har funnet sted lønnsutbetalinger til soldater som ikke finnes. Styrkene har siden NATOs kampoppdrag ble avsluttet i desember 2014 slitt med å slå tilbake opprørerne i landet.