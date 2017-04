Partibygging blir neste oppgave for Macron

– Jeg vet godt hvilken oppgave jeg står overfor. Jeg tar fatt på denne oppgaven med største alvor, sa Macron da han holdt sin seierstale søndag kveld.

Med nærmere 24 prosent av stemmene kom han best ut i første runde i presidentvalget i Frankrike. Nå har han svært gode sjanser til å bli Frankrikes neste president – men det uten å ha et etablert politisk parti å støtte seg på.

Arbeidet med å bygge opp et parlamentarisk flertall må begynne umiddelbart, advarte sentrumskandidaten.

– Det blir et flertall med nye ansikter og nye talenter, sa Macron.

– Vi må gjøre alt vi kan for å sikre at vi er i stand til å styre dette landet, sa han.

Énmannsbevegelse

Macron har tidligere vært tilknyttet Sosialistpartiet. Han var rådgiver for president François Hollande fra 2012 og næringsminister fra 2014.

Men i august i fjor trakk han seg fra regjeringen. Da hadde han allerede meldt seg ut av Sosialistpartiet og startet sin egen énmannsbevegelse «En marche!» – «Fremad!». Den bevegelsen håper Macron nå at skal starte et «nytt kapittel» i fransk politisk historie.

– Vinner man et presidentvalg, får man ganske sterk vind i seilene, påpeker Raino Malnes, professor i statsvitenskap ved UiO.

Han mener likevel at Macron står foran en formidabel oppgave. Partibyggingen må skje forferdelig fort hvis «En marche!» skal klare å kapre flertallet i valget til nasjonalforsamling. Det går av stabelen i midten av juni.

– En president uten parlamentarisk basis er ganske maktesløs i Frankrike. Da blir man i stor grad satt på sidelinjen, advarer Malnes.

Kan bli avhengig av allianser

Franck Orban, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, mener det klart beste alternativet for Macron vil være å bygge et flertall med egne kandidater.

– Da vil det gå en rød tråd fra presidenten til nasjonalforsamlingen. Hvis ikke vil han måtte sikre seg flertall gjennom allianser med andre medlemmer i nasjonalforsamlingen. Da vil han sannsynligvis hente støtte både fra den sosialdemokratiske siden og sentrum-høyre. Det vil gjøre flertallet mindre stabilt, sier Orban til NTB.

Malnes tror på sin side at avhoppere fra andre partier kan gi Macron viktig drahjelp.

– Spørsmålet er hvor mange sosialister som vil rømme over til Macron, og om det vil danne seg et nytt sentrumsparti rundt ham. Det er ikke usannsynlig at det vil skje, sier professoren, som også tror Macron kan regne med støtte fra en del politikere i det konservative partiet.

Tverrpolitisk støtte

Kjente politikere fra både venstre og høyre har allerede gått ut med støtte til Macron, og søndag kveld sa både høyrekandidaten François Fillon og Sosialistpartiets kandidat Benoît Hamon at de ville stemme på Macron i annen runde.

Macrons motstander i runde to blir Marine Le Pen fra partiet Nasjonal front på ytre høyre fløy. Flere meningsmålinger viser at Macron ligger an til å vinne denne siste valgrunden med god margin, og at velgere som stemte på rivaler som Fillon og Hamon i første runde, i stor grad vil stille seg bak ham for å holde Le Pen borte fra presidentpalasset.