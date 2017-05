Pentagon: Amerikansk bombe i Mosul førte til over 100 drepte sivile

Det amerikanske angrepet fant sted i mars, og ifølge Pentagon hadde ekstremistgruppen plantet eksplosiver i bygningen som ble truffet. Dette førte til at bygningen kollapset over de sivile ofrene, som hadde søkt tilflukt der.

– Konklusjonen er at selv om den amerikanskledede koalisjonen tar ansvar for angrepet, var det ikke ammunisjon fra koalisjonen som gjorde at bygningen kollapset og de sivile som befant se der, ble drept, sier brigader Matthew Isler i det amerikanske luftforsvaret.

Vanskelig kamp

Uttalelsen kommer etter at det amerikanske forsvarsdepartementet har brukt to måneder på å granske hva som skjedde. Målet for bomben var to skarpskyttere fra IS. Departementet sier hendelsen viser hvor vanskelig det er å nedkjempe de siste IS-krigerne som holder ut i befestede bystrøk.

Med over 100 drepte, var angrepet i mars den enkelthendelsen med de største sivile tapene siden USA og landets allierte startet sin luftoffensiv mot IS for tre år siden. Amerikanerne sier utfallet av bomben i mars viser hvilke vansker koalisjonen står overfor. Amerikanske tjenestemenn beskriver hvordan IS provoserer fram angrep på bygninger der de har plassert sprengladninger og der de vet det oppholder seg sivile. De sivile er på sin side enten uvitende om hva som skjer eller blir tvunget og låst inne i bygningene.

Brigader Isler sier de har sett IS forsøke seg på lignende handlinger også etter hendelsen i mars, noe som har ført til at irakiske styrker har justert sin taktikk.

Mosul og Raqqa

Kampen om Mosul er avgjørende for å bekjempe IS i Irak, men etter hvert som slagmarken krymper og kampene er konsentrert i den tett befolkede gamle delen av byen, øker risikoen. Med over 400.000 sivile fanget i byen, frykter hjelpearbeider en kraftig økning i sivile tap.

Et lignende scenario kan utspille seg i Raqqa. Det er ventet at amerikanskstøttet milits snart vil forsøke å gjenerobre byen som regnes som hovedstad i IS selverklærte stat.