Plaster med influensavaksine kan erstatte sprøyte

Det viser en teststudie, offentliggjort i det medisinske tidsskriftet The Lancet onsdag. Hundre testpersoner deltok, delt i fire grupper. En gruppe satte selv på plasteret med de selvoppløselige mikronålene, som visstnok ikke gjør vondt. To grupper fikk satt på vaksineplasteret av en ansatt i helsevesenet, men den ene av gruppene her fikk bare placebo. Den fjerde gruppa fikk tradisjonell influensavaksine via intramuskulær innsprøyting.

Konklusjonen er at alle som fikk vaksinen, uansett metode, oppnådde tilfredsstillende nivå av antistoffer mot influensaviruset, men det understrekes at det må større testgrupper til før man kan ta metoden i bruk.

Ifølge teamet bak plasteret og studien vil den nye metoden revolusjonere mulighetene for å vaksinere folk, fordi det er billigere og enklere. Kostnadene til selve vaksinen er omtrent den samme som for en sprøyte, men holdbarheten til plasteret er mye lengre. I tillegg kan vaksinen sendes i posten og behøver ikke å oppbevares nedkjølt, i motsetning til tradisjonell vaksine. Det er heller ikke behov for assistanse fra helsepersonell. Plasteret klistres på, får virke i 20 minutter, til nålene har levert vaksinen og løst seg opp i huden, og kan deretter fjernes og kastes.