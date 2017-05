Politi: Én død og tjue skadd i påkjørsel i New York

Politiet opplyser til AP og flere andre medier at de ikke mistenker at det dreier seg om noen terrorhandling. Bilføreren er 26 år gammel. Han har kjørt i ruspåvirket tilstand ved tidligere anledninger og skal nå promilletestes, opplyser New York-politiet til AP.

Fjernsynsbilder fra CBS New York Television viser politikonstabler som tar med seg bilføreren og plasserer ham i en politibil. Føreren var kledd i en svart T-skjorte.

Den første meldingen om hendelsen kom via en kunngjøring i bygningen som huser nyhetsbyrået Reuters' hovedkvarter i New York i nærheten av Times Square. Et øyenvitne opplyste til byrået at minst ti personer lå på bakken.

Politiet sperret av det populære turistområdet i Midtown på Manhattan. Ifølge en AFP-fotograf på stedet ser det ut til å ha dreid seg om en ulykke, mens øyevitner sier til Reuters at kjøretøyet kjørte imot trafikkretningen og opp på fortauet. Sko lå spredt utover fortauet og en person var dekket av et blodig teppe, forteller et øyevitne.

Bilder i sosiale medier viser en rød bil som står med to av hjulene over bakken, inntil en lyktestolpe og barrierer som skal hindre kjøretøy fra å ta seg opp på fortauet, på hjørnet av 45th Street og Broadway. Bilens panser og frontparti var sammentrykt.