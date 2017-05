Politiet: 19-åring pågrepet i Manchester

19-åringen ble pågrepet i Gorton sørøst i byen og er ifølge politiet mistenkt for brudd på antiterrorlovgivingen. 25-åringen ble pågrepet i Old Trafford-området.

Tidligere søndag meldte politiet på Twitter at de aksjonerte mot to adresser i byen, den ene i Rusholme og den andre i Gorton.

Til sammen 15 personer er pågrepet i forbindelse med saken, men to av dem, en tenåringsgutt og en kvinne, er løslatt. Ifølge politiet sitter nå 13 personer i varetekt.

I Libya sitter også faren og den yngre broren til den mistenkte gjerningsmannen Salman Abedi fengslet. Politiet i Tripoli sier at broren kjente til Salmans planer på forhånd, og at begge var medlemmer av IS.

Abedi kom tilbake til Storbritannia etter et besøk hos familien i Libya bare få dager før angrepet mot Ariana Grande-konserten i Manchester mandag kveld.

En av dem som er pågrepet i Manchester, er ifølge britiske medier Abedis eldre bror Ismael.