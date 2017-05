Politiet: Manchester-angriper var del av større nettverk

– Det er veldig klart at det vi etterforsker, er et nettverk, opplyste politisjefen i Manchester, Ian Hopkins på en pressekonferanse onsdag.

BBC meldte samme dag at bomben som ble brukt i terrorangrepet, trolig var laget av andre enn gjerningsmannen, men uten å oppgi kilder for opplysningene.

BBCs journalist Frank Gardner skriver på Twitter at gjerningsmannen antas å ha vært et såkalt «muldyr» ettersom han fraktet en bombe som var laget av andre.

Da IS påtok seg ansvaret for mandagens terrorangrep, meldte gruppen at angriperen etterlot bomben på Manchester Arena. Gruppen kalte ikke angrepet et selvmordsangrep.

Opptak fra overvåkingskameraer viser at Abadi plasserte en koffert i foajeen rett etter at konserten med den amerikanske popartisten Ariana Grande var over.

Også nyhetsbyrået Reuters melder at britisk politi jakter på en mulig bombemaker.

Lillebror pågrepet

Tidlig onsdag kveld meldte Reuters at Hashem Abedi, lillebroren til den antatte selvmordsbomberen, er pågrepet av libyske myndigheter i Tripoli. Han er mistenkt for bånd til IS, opplyser en tjenestemann til nyhetsbyrået.

Tidligere har politiet i Manchester pågrepet Salman Abadis 23 år gamle storebror, samt tre personer som alle ble pågrepet da politiet slo til mot et boligområde sør i Manchester natt til onsdag.

Onsdag ettermiddag opplyste politiet også at en femte person var pågrepet i byen. Politiet har ikke opplyst hva de fem er siktet for.

Mulig Syria-reise

Salman Abedi er mannen som ifølge politiet plasserte en bombe på Manchester Arena mandag kveld – en bombe som tok livet av 22 personer og såret langt flere, mange av dem barn og unge.

Venner og bekjente av Abedi har fortalt at han forandret seg etter et besøk i foreldrenes hjemland Libya nylig. Han står ikke på britiske myndigheters liste over personer som har vært fremmedkrigere i Syria, men nå kan det se ut til at han likevel har vært i Syria.

Frankrikes innenriksminister Gérard Collomb sier han har fått vite av britiske tjenestemenn at Abedi trolig reiste til Syria da han for noen uker siden var i Libya. Collomb fastslår i et intervju med TV-kanalen BFMTV at det dessuten finnes bevis for at Abedi var knyttet til den ytterliggående islamistgruppa IS.

Salman Abadis far, som befinner seg i Libya, hevder imidlertid at sønnen er uskyldig. Han sier at han snakket med sønnen for få dager siden, og at han da planla en reise til Saudi-Arabia.

