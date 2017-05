Politiet i Manchester: Bombemannen kjøpte ingrediensene selv

– Vår etterforskning viser hvordan Abedi selv sto for mesteparten av innkjøpene av de viktigste bombeingrediensene. Det har også kommet stadig klarere fram at mange av hans bevegelser og handlinger ble utført på egen hånd i løpet av de siste fire dagene før angrepet, sier etterforskningsleder Russ Jackson.

Men politiet har ennå ikke utelukket at Abedi var del av et større nettverk, melder BBC.

Jackson sier det er svært viktig å finne ut av dette. Jackson sier også at det var «en rekke ting» ved oppførselen hans som har skapt bekymring. Politiet forsøker nå å finne ut hvorfor han dro flere ganger til området rundt Wilmslow Road i Manchester. Politiet ønsker også å finne en blå koffert som han brukte når han dro fram og tilbake dit.

Tirsdag løslot politiet tre menn som ble pågrepet i forbindelse med bombeangrepet.

På Twitter skriver politiet at de har løslatt to menn på 20 og 24 år fra Fallowfield-området og en 37 år gammel mann fra Blackley. Politiet har fremdeles flere personer i varetekt for avhør for å videre kartlegge Abedis bevegelser i forkant av angrepet og finne ut om han hadde medhjelpere, hvordan han framskaffet bomben og hvordan han planla og gjennomførte angrepet.

Flere enn tusen personer arbeider for tiden med etterforskningen av bombeangrepet som drepte 22 mennesker etter en Ariana Grande-konsert på Manchester Arena 22. mai.