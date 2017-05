Politiet i Manchester har løslatt tre personer

På Twitter skriver politiet at de har frigitt to menn på 20 og 24 år fra Fallowfield-området og en 37 år gammel mann fra Blackley. Politiet har fremdeles flere personer i varetekt for avhør for å videre kartlegge gjerningsmannen Salman Abedis bevegelser i forkant av angrepet og finne ut om han hadde medhjelpere, hvordan han framskaffet bomben og hvordan han planla og gjennomførte angrepet.

– Våre undersøkelser viser så langt at Abedi selv gjorde mesteparten av innkjøpene av komponentene, og det tegner seg et bilde av at hans bevegelser og handlinger ble utført på egen hånd i løpet av de fire dagene fra han ankom landet til han gjennomførte dette grusomme angrepet, sier etterforskningslederen Russ Jackson.

Mer enn tusen personer arbeider for tiden med etterforskningen av bombeangrepet som drepte 22 mennesker etter en Ariana Grande-konsert på Manchester Arena 22. mai.

– Omfanget av etterforskningen er enormt, med over 7.000 innlegg i loggen som følger linjene i undersøkelsene inne på antiterrorrommet. Vi har nesten 300 digitale hjelpemidler, inkludert telefoner, som vi jobber oss gjennom og hundrevis av vitner å kontakte og få uttalelser fra, sier Jackson.