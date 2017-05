Porosjenko dropper Eurovision-finalen etter kamper øst i Ukraina

Det melder nyhetsbyrået AFP ved 21.45-tiden lørdag kveld, idet finalen i hovedstaden Kiev var godt i gang. Årsaken til at presidenten ikke tar turen innom finalen, er at fire sivile skal ha blitt drept i et angrep fra russiskstøttede opprørere øst i landet tidligere på dagen.

– De russiske, okkuperende styrkene angrep et boligområde i Avdijivka. Tre kvinner og en mann ble drept, skrev den Kiev-utnevnte lederen for Donetsk-regionen, Pavlo Zjebrivskij, på Facebook kort tid før finalen begynte.

Ifølge Zjebrivskij ble de fire sivile drept da en artillerigranat rammet en boligblokk i byen. Det har gjentatte ganger i år blusset opp kamper mellom russiskstøttede opprørere og regjeringsstyrker ved byen Avdijivka.

FN anslår at rundt 10.000 mennesker har mistet livet siden konflikten i Øst-Ukraina brøt ut i 2014. Krigssonen ligger om lag 500 kilometer øst for hovedstaden Kiev.