Prins Harry åpner opp om mental helse

I et sjeldent åpenhjertig intervju med avisen The Telegraph snakker den 32 år gamle britiske prinsen ut om morens død.

– Min måte å håndtere det på var å stikke hodet i sanden og la være fra å tenke på moren min, fordi hvordan kunne det hjelpe? Det ville bare gjøre meg trist. Det ville ikke få henne tilbake, sier prinsen, som bare var 12 år gammel da prinsesse Diana døde i 1997.

I intervjuet forteller Harry at han begynte å bokse for å få utløp for sinnet han følte.

Oppsøkte hjelp etter 16 år

Først som 28-åring oppsøkte Harry profesjonell helsehjelp etter oppfordringer fra andre, inkludert stor støtte fra sin eldre bror, prins William. Da hadde sorgen ført til to år med totalt kaos for prinsen.

– Plutselig kom all denne sorgen, som jeg aldri hadde bearbeidet, til overflaten og jeg skjønte at det faktisk var mye der som jeg måtte ta fatt i, sier han.

Prinsen forteller at han i det siste på nytt har blitt stilt overfor sorgen over å miste moren og presset livet som kongelig fører med seg.

– Jeg vet for det meste ikke hvordan vi kongelige klarer å bevare forstanden. Jeg har vært veldig nær et totalt sammenbrudd flere ganger, sier han.

Åpenhet om mental helse

Intervjuet gir ikke bare mer innsikt inn i Harrys indre liv enn noe tidligere intervju. Det bryter også den britiske kongelige tradisjonen om å ikke snakke om mental helse.

Sammen med broren William og hans kone Kate har Harry støttet en frivillig organisasjon som jobber med mental helse. De har argumentert for at mental helse må bli like viktig som andre helseproblemer, og at det skal bli mulig å snakke åpent om psykiske problemer uten å bli stigmatisert.

Prins Harry sier at nå er han på et godt sted, takket være broens råd om å oppsøke hjelp, og den gode hjelpen han fikk.

