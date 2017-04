Rakhmat Akilov skrev til IS-tilhenger at han hadde kjørt over ti mennesker

Siste: Den siktede Rakhmat Akilov, 39, vil bytte ut kjendisadvokaten Johan Eriksson med en forsvarer som er sunnimuslim, skriver Expressen.

De og andre svenske aviser viser til papirer fra Stockholm tingrett mandag ettermiddag. Tingretten har avslått Akilovs begjæring om bytte av advokat.

Tatt med skarp gjenstand i cellen

Den terrormistenkte 39-åringen skal være tatt med en skarp gjenstand på cellen, opplyser Aftonbladet. Det skal dreie seg om en tagg som var brutt av en gaffel.

Flere svenske medier har fått tilgang på chat-historikk mellom den siktede 39-åringen og en IS-tilhenger. Der skal den terrormistenkte, ifølge Expressen, i forkant av angrepet ha skrevet at han skulle finne en stor bil og kjøre inn i en folkemengde. I tillegg skal han ha spurt hvordan han laget en bombe basert på diverse midler han hadde.

Skjermdumper fra samtalen skal ha blitt delt og publisert i flere russiske medier på lørdag. Det skal være en tadsjikisk IS-tilhenger han har chattet med.

Chatloggen viser også at han rapporterte fra Arlanda at han hadde kjørt over ti mennesker, ifølge DN Nyheter. Han beskriver angrepet som mislykket og at han forsøkte å flykte.

Brant seg på aceton

Avisen Expressen skriver at terroristen skal ha fått brannskader på armer og ben, etter at han fikk løsemiddelet aceton over seg. I chatloggen skal han blant annet ha opplyst at han hadde dette løsemiddelet tilgjengelig for å lage en bombe. Politiet har tidligere opplyst at det er funnet tegn på at det var en sprengladning i bilen han kjørte.

Skadene resulterte i blodspor som ledet så langt som til Arlanda, dit han skal ha flyktet med tog fra sentralstasjonen i Stockholm.

Hjemmelaget bombe

Akilov skal også ha sagt at han bombet Sverige fordi de bombet hans land og at ordren om attentatet skal ha kommet direkte fra terrorgruppen IS i Syria, skriver Aftonbladet.

Under pressekonferansen mandag sa politiet at de ennå ikke hadde fått analysen av innholdet i sprengladningen, men at det ikke skal være snakk om en tradisjonell sprengladning.

Tidligere har politiet bekreftet at det skal ha vært en gjenstand i førerhuset som enten var en hjemmelaget bombe eller brennbart materiale.

– Kommer til å sitte innelåst resten av sitt liv

Ifølge opplysninger Expressen har fått skal Akilov ha fortalt at han hadde vært på plassen tidligere og rekognosert.

Den svenske polititoppen Jan Evensson sier til SVT at han ikke uttaler seg om hvordan det går i forhøret, men at mistanken mot 39-åringen er styrket.

– Vi er ganske overbevist om at dette er rett person. Han kommer til å sitte innelåst resten av sitt liv, sier Evensson til den svenske tv-kanalen.

Tirsdag må politiet ha grunnlag for varetektsfengsling. Rikspolitisjef Dan Eliasson sier under pressekonferansen mandag at han er trygg på at de har tilstrekkelige bevis for å fremstille 39-åringen for varetektsfengsling.

Maja Suslin/TT / NTB scanpix

Siktede skulle utvises

Rakhmat Akilov søkte oppholdstillatelse i Sverige i 2014, ifølge politiet. Han fikk avslag i juni 2016 og ble besluttet utvist. For halvannen måned siden ble han etterlyst av svensk politi.

– Vi vet han har vist sympatier for ekstreme organisasjoner, deriblant IS, sier politiet på pressekonferansen.

– Ingenting som tyder på at det er flere attentatmenn

Søndag ble fem personer pågrepet i en politiaksjon og tatt inn til avhør, alle bortsett fra én er nå utenfor mistanke og løslatt, opplyser politiet.

Rakhmat Akilov og en annen person som ble pågrepet under politiaksjonen søndag morgen, sitter fortsatt i arresten. I løpet av søndagen ble den andre personen siktet for terrorhandling med døden til følge.

Fordi han er anholdt på en lavere mistenkelsesgrad, vil ikke politiet gå ut med opplysninger om alder og opprinnelse på vedkommende.

– Det er ingenting som tyder på at det er flere attentatmenn, men vi må ta forbehold, sier Anders Thornberg under pressekonferansen mandag.

Hittil har politiet gjennomført opp mot 600 avhør. I tillegg undersøker politiet rundt 70 digitale bevis i forbindelse med etterforskningen.

11-åring bekreftet omkommet

15 personer ble skadet under det som betegnes som et terrorangrep. Ni personer ligger fortsatt på sykehus. To av dem er alvorlig skadet, og får fortsatt intensivbehandling. Et barn som ble skadet i angrepet, ble utskrevet fra sykehuset søndag formiddag. Ytterligere 7 personer fikk lettere skader under angrepet.

Politisjef Johan Hysing sier politiet ikke vil bekrefte identiteten til de andre avdøde av hensyn til pårørende. Hittil har identiteten til to av de fire omkomne blitt offentliggjort. I tillegg har pårørende til den savnede 11-åringen bekreftet overfor Expressen lørdag at hun er blant de omkomne.

Markus Schreiber / TT / NTB scanpix

Lokale myndigheter har søndag morgen begynt å rydde området i Stockholm sentrum som har vært avsperret siden fredag ettermiddag.

Folk har siden fredag strømmet til sentrum for å legge ned blomster ved et gjerde på åstedet. Nå er gjerdet så overlesset at kommunen har besluttet å flytte blomstene til Sergel-trappen ved Kulturhuset.

Säpo advarer mot hevnforsøk

Sjefen for det svenske sikkerhetspolitiet advarer søndag om at personer og grupper kan forsøke å hevne seg etter terrorangrepet i Stockholm, skriver NTB.

–Folk snakker om å ta saken i egne hender. Vi må som sikkerhetstjeneste være ute og spane og sørge for å gripe inn slik at det ikke skjer noe, sier Säpo-sjef Anders Thornberg i SVT-programmet Agenda, som sendes søndag kveld.

Videre sier han at de merker seg at mange er opprørte, og at det er snakk om at folk skal hevne seg.

Thornberg sier også at Säpo har avsatt ressurser til å følge ytterliggående grupper eller organisasjoner de mistenker at kan planlegge hevn. Han nevner blant annet at sikkerhetspolitiet overvåker det svenske «Hvit makt»-miljøet nøye.

