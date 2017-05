Representantenes hus sier ja til å reversere store deler av Obamacare

Med marginale fire stemmer i favør av Trumps nye helsereform, vedtok Representantenes hus å erstatte store deler av Barack Obamas signaturreform, Obamacare. 217 stemte for Trumps nye helsereform, mens 213 stemte imot, torsdag kveld norsk tid.

Trumps forslag til ny helsereform går nå videre til Senatet for avstemning, der den også må vedtas for å bli gjeldende. Reformens støttespillere medgir at det kan bli vanskeligere å få den gjennom der, fordi man vil være avhengig av støtte Demokratene.

At forslaget har fått gjennomslag i Representantenes hus er uansett en massiv seier for president Donald Trump og leder for Representantenes hus, Paul Ryan. De siste dagene har det pågått en intens innsats for å samle stemmer for forslaget.