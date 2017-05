Rockestjernen Chris Cornell er død

I en uttalelse til nyhetsbyrået AP sier Cornells talsperson Brian Bumbery at musikeren døde onsdag kveld i byen Detroit i USA.

Bumbery omtaler dødsfallet som «plutselig og uventet». Familien skal jobbe tett med rettsmedisinere for å avdekke dødsårsaken.

Soundgarden ble dannet i 1984 med Chris Cornell i spissen. Debutalbumet «Ultramega OK» kom fire år senere, mens gjennombruddet kom med «Superunknown» i 1994.

I alt ble det fem studioalbum før bandet gikk i oppløsning i 1997. Bandet ble gjenforent i 2010 etter flere års pause, og i september 2013 spilte de i Oslo Spektrum.

Cornell var også vokalist i Audioslave fra 2001 til 2007. Audioslave ble gjenforent for sin første konsert på tolv år i januar 2017. I februar i år ville ikke Cornell avvise muligheten for nye konserter med bandet i framtida.

I september 2015 ga Cornell ut et nytt soloalbum. Han framførte og var med på å skrive låten «You Know My Name» fra James Bond-filmen Casino Royale fra 2006.