Romsonde fant ingenting – til stor overraskelse

Forskerne i NASA er overrasket over at det ikke finnes noe som helst mellom ringene og øvre lag av Saturns atmosfære, et område om lag 2.400 kilometer bredt.

– Området mellom ringene og Saturn er tilsynelatende «det store intet», sier prosjektleder for Cassini, Earl Maize, ved NASA i Pasadena etter sondens førstereis i området.

Det var knyttet stor spenning til om sonden ville overleve ferden, den første av i alt 22 sveip mellom ringene framover, som brakte den nærmere kjempeplaneten enn noen annen romsonde har vært. Saturns ringer består av store mengder is og steinblokker, og å nærme seg dem regnes som svært risikabelt. At det ikke finnes spor etter noe, ikke engang romstøv, mellom overrasker.

Cassini startet sin ferd fra jorda for 20 år siden, og sonden har gått i bane rundt Saturn siden 2004. Den nærmer seg slutten av sin levetid og er i ferd med å gå tom for drivstoff. Men før den styrter ned på Saturn i september, håper forskerne i NASA og den europeiske romorganisasjonen ESA å sanke enda flere vitenskapelige data. «Dykkene» inn mellom Saturn og ringene omtales som Cassinis «store finale».

Cassini har kanskje en tilsynelatende bred bane å boltre seg på, men det må ses i lys av at romsonden nå beveger seg i en fart av 124.000 kilometer i timen.