Russisk nyhetsbyrå: NATO-fly ble jagd vekk

Et F16-fly fra NATO fulgte onsdag et fly som hadde den russiske forsvarsministeren Sergej Sjoigu om bord, mens det fløy over Østersjøen, skriver Tass.

Det skal ha blitt jagd vekk av et russisk kampfly av typen Sukhoi-27.

NATO har foreløpig ikke kommentert påstanden.

Sverige melder samme dag at et russisk kampfly mandag kom svært nær et svensk overvåkingsfly over Østersjøen. Sverige har kalt den russiske ambassadøren inn på teppet i utenriksdepartementet for å protestere.

Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist kaller Russlands oppførsel uakseptabel og uprofesjonell.