Russland lover å overholde Parisavtalen

Russland har store tanker om Parisavtalen, og det finnes ikke noe alternativ til den, uttalte Peskov torsdag.

Men han la til at implementeringen av avtalen ikke vil være like effektiv «uten nøkkelspillere». Russland vet ennå ikke hva USA kommer til å gjøre, forklarte han.

Senere torsdag skulle Putin møte Indias statsminister Narendra Modi. Modi uttalte onsdag at India er forpliktet til å bekjempe klimaendringer, og at det vil være en kriminell handling å ødelegge miljøet for framtidige generasjoner.