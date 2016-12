SOHR: Våpenhvilen i Syria ser ut til å holde

Avtalen trådte i kraft ved midnatt natt til fredag, og kun ved landsbyen Maharda i Hama-provinsen er det i ettertid meldt om kamper.

– Harde kamper fant sted mellom partene, noe som førte til at regimestyrker måtte trekke seg tilbake fra en åskam ved Maharda, opplyser Rami Abdel-Rahman, lederen for Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– Rolig i Idlib

I andre deler av Syria har kampene opphørt, ifølge SOHR og journalister i landet. I Øst-Ghouta utenfor hovedstaden Damaskus var det fredag rolig etter at våpenhvilen trådte i kraft, melder AFPs journalist i området. Øst-Ghouta ble senest torsdag rammet av flere luftangrep.

Heller ikke ved den opprørskontrollerte byen Idlib nord i landet har det vært kamper etter at våpenhvilen trådte i kraft, ifølge AFPs journalister i byen. Idlib har heller ikke blitt rammet av luftangrep siden midnatt, ifølge journalistene.

– Terrorister

Flesteparten av de syriske opprørsgruppene har sluttet seg til våpenhvilen, opplyste det russiske forsvarsdepartementet torsdag. Ifølge forsvarsdepartementet er de mektige gruppene Ahrar al-Sham og Jaysh al-Islam blant dem. Moskva har videre opplyst at gruppene som har signert avtalen, utgjør om lag 62.000 opprørere.

Torsdag opplyste Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu at væpnede grupper som ikke overholder våpenhvilen, vil bli ansett som «terrorister». Ifølge russerne vil overtredelse sidestille dem med ekstremistgruppene IS og Jabhat Fatah al-Sham, som ikke er omfattet av våpenhvilen.

– Sjansen må ikke gå til spille

Våpenhvileavtalen er blitt beskrevet som et mulig gjennombrudd i arbeidet for en varig fredsløsning. Russland og Tyrkia skal fungere som garantister for avtalen mellom opprørsgruppene og regimet.

– Denne sjansen må ikke gå til spille. Det er en historisk mulighet, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan da avtalen ble kjent.

Det syriske utenriksdepartementet har kalt våpenhvilen en «reell mulighet», og deres amerikanske motparter sier det er en «positiv utvikling», til tross for at de ikke har vært med på å utarbeide avtalen.

Våpenhvilen ble kunngjort en uke etter at regimestyrker med allierte og russisk flystøtte gjenerobret storbyen Aleppo.