Skole i Sverige tvinger jentene bakerst i bussen

Avsløringen har skapt stor oppsikt og kraftige reaksjoner i Sverige tirsdag, melder Aftenposten.

– Jeg synes det er avskyelig. Det hører ikke hjemme i Sverige, sier statsminister Stefan Löfven.

I det svenske samfunnsprogrammet «Kalla Fakta» på TV4 tirsdag kommer det frem at den muslimske friskolen Al-Azharskolan i Vällingby i Stockholm deler elevene i to grupper før de får gå på bussen. Jentene må så gå inn gjennom bussenes bakre dører, mens alle guttene slippes gjennom de fremre dørene.

Friskolen har en egen skolebuss som henter elever som går i førskolen og grunnskolen hver morgen. Når de skal hjem, kommer bussen og henter dem igjen, skriver Expressen.

Rektor nekter å svare

«Kalla fakta» bevitner den behandlingen av jentene flere ganger og konfronterer skolens rektor Hussein Ibrahim. Han nekter imidlertid å svare på spørsmål om bussen.

Med trussel om å ringe politiet rømmer han fra «Kalla faktas» reporter og fotograf.

Sveriges statsminister: – Avskyelig

– Jeg synes det er avskyelig. Dette hører ikke hjemme i Sverige, sier Sveriges statsminister Stefan Löfven til TV4.

– Her kjører vi buss sammen, enten vi er gutt eller jente kvinne eller mann. Det her tyder på at vi har mer å ta tak inår det gjelder segregering, sier Löfven.

Han forteller også at de har bedt skolemyndighetene komme med direkte forslag til hvordan de kan begrense segregeringen.

– Jeg forstår ikke voksne som gjør dette, det taper barna på, og det taper samfunnet på. I Sverige er det likeverd som gjelder, sier Löfven.

På spørsmål om hva som skal til for å stoppe skolepengene til religiøse skoler, svarer Löfven at de først skal se på hva skolemyndighetene foreslår.

– Det tror vi kan føre til det raskeste forslaget, men jeg er forberedt på å gjøre mer, for skolen skal ikke være bundet av hvilken religion du tilhører. I våre svenske skoler skal vi blandes, ulike religioner, om du ikke tror, om du er gutt eller jente, om du har en hudfarge eller en annen, sier Löfven.

Har vært i krisemøte i dag

Under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag sa skolens rektor Hussein Ibrahim at skoleledelsen ikke har kjent til kjønnsinndelingen, ifølge SvD.

– Det er uheldig at det har skjedd. Vi vil ikke at det skal være sånn, det er en nyhet for oss, til tross for at vi sitter i skoleledelsen. I dag har vi sittet i krisemøte. Det som har skjedd er ikke noe vi i skoleledelsen har oppmuntret til at våre ansatte skal gjøre, sier Ibrahim ifølge SvD.

Skolens viserektor, Roger Lindquist, forklarte at fritidsledere hadde delt barna i grupper, fordi noen gutter var bråkete.

– Fritidslederne har forklart oss er at visse elever var veldig urolige på bussen, og at lederne hadde bedt dem sitte lengst fremme. Senere ble flere gutter utolige, og derfor ble barna oppdelt i grupper, sier Lindquist.

Trekker paralleller til rasesegregering

Devin Rexvid, professor i sosial arbeid, trekker paralleller til bussene i Alabama i USA på 50-tallet, der svarte måtte sitte lengst bak og hvite lengst fremme.

– Der var det hudfarge, her er det kjønn, sier Rexvid i kveldens «Kalla Fakta».

Kjønnsinndelt gym og bønnestund

Den muslimske friskolen Al-Azharskolan skapte også i fjor overskrifter i Sverige da det viste seg at den hadde kjønnsinndelte gymnastikktimer. Skolen forsikret da om at alle andre timer var felles.

TV4s samfunnsprogram «Kalla fakta» og reporteren Helena Gissén avslører nå at under skolens bønnestunder deles elevene opp etter kjønn, skriver Expressen. Jentene sitter i et rom og guttene i et annet.