Skuespilleren Roger Moore er død

Moore er mest kjent for sin tolkning av agent 007 James Bond. Han spilte sju Bond-filmer på 1970- og 80-tallet.

Moore døde tirsdag etter en tids kreftsykdom.

– Det er med tungt hjerte at vi kunngjør at vår kjære far, Sir Roger Moore, har gått bort etter kort tids kamp mot kreften, skriver barna Deborah, Geoffrey og Christian på Twitter.

Moore vil etter sitt eget ønske bli gravlagt ved en privat seremoni i Monaco, opplyste familien videre.

– Tusen takk, pappa, for at du var deg selv og for at du var så kjær for så mange, het det videre i uttalelsen fra familien.

I tillegg til rollen som James Bond, var Moore kjent for å ha spilt i TV-seriene «Helgenen» og «Gullguttene» med Tony Curtis. Det er likevel rollen som James Bond som flest trolig vil huske ham for. Hittil er han den skuespilleren som har hatt rollen lengst, og han sa seg ferdig da han var 58 år gammel.

Moore ble født i London og var sønn av en politimann. Han tjenestegjorde under andre verdenskrig og ble senere kaptein i Royal Army Service Corps. Han begynte så smått å dukke opp i spillefilmer på 1940-tallet.

Han fikk en rekke utmerkelser for sitt virke. I 2003 ble han utnevnt til kommandørridder av Order of the British Empire og fikk da rett til å føre tiltaleformen Sir foran sitt navn.